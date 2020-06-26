Альмерія офіційно звільнила Гуті – легенда Реала провалив тренерський дебют

Керівництво іспанської Альмерії відправило у відставку головного тренера команди Гуті Ернандеса. Напередодні "червоно-білі" програв скромному Алькоркону (0:1).

43-річний фахівець став безробітним. Про звільнення повідомив офіційний сайт клубу.

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Боси Альмерії пішли на радикальний крок через непереконливі результати команди. Напередодні андалусійці програли вдома Алькоркону. Ця поразка стала другою за 10 днів. За п'ять турів до кінця чемпіонату Альмерія погіршила власні шанси на прямий вихід до Прімери – "червоно-білі" посідають 3-тє місце та відстають від другої Сарагоси на 5 пунктів.

Для Гуті Ернандеса робота з Альмерією була першим самостійним досвідом у кар'єрі тренера. Він очолив андалусійців у листопаді, але відсоток перемог команди з легендою Реала на чолі склав менше 50 %.

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