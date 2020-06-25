Алькоркон Мякушко одолел Альмерию и вплотную приблизился к зоне плей-офф

Алькоркон в рамках 35-го тура Сегунды одержал выездную победу над одним из лидеров дивизиона – Альмерией. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Испания, Сегунда 2019/20, 35-й тур

Альмерия – Алькоркон – 0:1

Гол: Гомес, 45

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Альмерия, которая реально претендует на выход в Примеру, принимала на своем поле одного из середняков – Алькоркон. Подопечные легенды Реала Гути владели ощутимым преимуществом на протяжении всего поединка и имели несколько неплохих попыток забить.

Но судьбу противостояния решил один точный выстрел соперника – Эрнесто Гомес на последней минуте первого тайма забил, как оказалось впоследствии, единственный и решающий гол. Украинский легионер Алькоркона Сергей Мякушко весь матч просидел в запасе.

Поражение оставило Альмерию третьей, зато Алькоркон, набрав 48 баллов, поднялся на девятую строчку и вплотную приблизился к зоне плей-офф.

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