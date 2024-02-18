Чемпионат Испании 2023/24, 25-й тур

Гранада – Альмерия – 1:1

Голы: Узуни, 75 – Пубиль, 9

Мальорка – Реал Сосьедад – начало в 19:30

Бетис – Алавес – начало в 22:00

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Альмерия не смогла одержать первую победу в сезоне, хотя была очень близка к этому. В андалусийском дерби с Гранадой команда открыла счет на 9-й минуте – и вела до 75-й. Голами отметились Пубиль и Узуни. Поединок так и завершился со счетом 1:1, в результате чего оба клуба остались на дне турнирной таблицы, замыкая две последних позиции.

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