Чемпіонат Іспанії 2023/24, 25-й тур

Гранада – Альмерія – 1:1

Голи: Узуні, 75 – Пубіль, 9

Мальорка – Реал Сосьєдад – початок о 19:30

Бетіс – Алавес – початок о 22:00

Тренер Довбика і Циганкова назвав головну мету Жирони на решту сезону: "Якщо зможемо обіграти Атлетік, це буде близько"

Альмерія не змогла здобути першу перемогу в сезоні, хоча була дуже близькою до цього. У андалусійському дербі з Гранадою команда відкрила рахунок на 9-й хвилині – і вела до 75-ї. Голами відзначитись Пубіль і Узуні. Поєдинок так і завершився з рахунком 1:1, внаслідок чого обидва клуби залишились на дні турнірної таблиці, замикаючи дві останніх позиції.

Реал сенсаційно спіткнувся в дербі, подарувавши шанс Жироні: Лунін рятував, але пропустив від вихованця "бланкос"