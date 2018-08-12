"Алло, я тебя еще утром уволил", – Милевский феерично передал привет уволенному тренеру Динамо-Брест

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский эпически посмеялся над Алексеем Шпилевским, которого уволили с поста главного тренера брестского Динамо.

В субботу утром 33-летний форвард выложил в своем Инстаграм видео из ночного клуба, где отдыхал накануне, и комментарием "Алеша, не злись".

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Местная пресса сразу выдвинула гипотезу, что Миля намекнул на возможное увольнение Шпилевского с должности наставника Динамо-Брест. Именно по его настоянию "бело-синие" расторгли контракт с Милевским в прошлом месяце.

Слухи об увольнении тренера-за неудовлетворительных результатов подтвердились ближе к вечеру, на что отреагировал и украинец. В этот раз Артем Милевский выложил фотографию, на которой разговаривает по телефону, а также добавил подпись с обращением к Шпилевскому: "Алло, Шпиля!? Я тебя еще утром уволил".