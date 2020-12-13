24-летний англичанин все же покинет Тоттенхэм в зимнее трансферное окно, утверждает The Telegraph.

ПСЖ возобновил интерес к Алли

По информации источника, Жозе Моуринью хочет оставить в команде на вторую часть чемпионата Гарри Уинкса, который начал регулярнее играть – 4 матча в АПЛ и 7 в ЛЕ. Зато Алли предлагают покинуть команду.

"Шпоры" рассматривают различные предложения – как полугодовую аренду, так и полноценную продажу. Правда, боссы Тоттенхэма все же предпочитают последний вариант. В последнее время СМИ сообщают, что ПСЖ возобновил интерес к игроку после провалившихся переговоров летом.

Деле Алли выступает за лондонский клуб с 2015 года. В текущем сезоне в активе полузащитника 8 матчей во всех турнирах, два гола и один ассист.

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