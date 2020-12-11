Лига Европы, 6-й тур

Группа J

Тоттенхэм – Антверпен – 2:0

Голы: Винисиус, 57, Ло Чельсо, 72

Лудогорец – ЛАСК – 1:3

Голы: Мену, 46 – Визингер, 56, Реннер, 62 (пен), Мадсен, 67

Удаление: Сантана, 62

Группа K

Динамо Загреб – ЦСКА – 3:1

Голы: Гвардиол, 28, Оршич, 41, Кастрати, 75 – Бистрович, 76

Вольфсберг – Фейеноорд – 1:0

Гол: Йовельич, 31

Группа L

Хоффенхайм – Гент – 4:1

Голы: Байер, 21, 49, Сков, 26 Крамарич, 64 – Фортуна, 81

Слован Либерец – Црвена Звезда – 0:0

Тоттенхэм и Антверпен гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы, а в матче команды боролись за лидерство в квартете J. Первый тайм прошел под аккомпанемент покоя, но уже во второй 45-минутке "шпоры" вышли вперед. Это Виниус был первым на подборе после шедеврального удара со штрафного. Еще через несколько минут Тоттенхэм удвоил преимущество. Команда Моуринью с первого места выходит из группы, Антверпен – с второго.

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А вот ЛАСК с Лудогорцем уже не имели шансов на еврокубковую весну, однако матч был достаточно интересным. Под занавес первого тайма австрийцы не реализовали пенальти, а болгары сразу после перерыва вышли вперед – в эпизоде ​​не слишком надежно сыграл украинец Евгений Чеберко, для которого это был дебютный поединок. Однако, ЛАСК это не смутило – он трижды поразил ворота Лудогорца в ответ. 3:1 – победа закрепила за командой Чеберко третье место, болгары так и остались с нулем пунктов последними.

Динамо Загреб принимал несчастный ЦСКА Москва. Хорваты уже оформили выход в 1/16 ЛЕ с первого места в группе K, а потому матч был лишь формальностью. Несмотря на это, Динамо уверенно победило благодаря двум мячам в первом тайме и голу во втором. ЦСКА смог поразить ворота соперника лишь раз. Загреб финишировал первым, россияне с тремя пунктами – на дне.

Вольфсберг и Фейеноорд разыгрывали путевку в плей-офф. Нидерландцев устраивала исключительно победу, а поэтому они активно начали. Несмотря на это, Феейнорд пропустил на 35 минуте и до финального свистка не удосужился вырвать положительный для себя результат. Вольфсберг финишировал вторым, Фейеноорд – третий и без евровесны.

Гент приехал в гости к Хоффенхайму и имел возможность одержать победу престижа в текущей кампании ЛЕ. До этого бельгийцы 5 раз подряд проигрывали. Несмотря на это, "буйволы" стали мальчиками для битья – Гент пропустил по два мяча в обоих таймах от Хоффенхайма. Матч со старта начинали Безус и Пластун. Яремчук вышел на замену на 56 минуте, но результативными действиями не отметился. Зато его одноклубник Фортуна все же забил гол престижа. Хоффенхайм завершил групповой этап первым в квартете L, Гент с нулем пунктов и шестью подряд поражениями в ЛЕ – последний.

Слован Либерец не имел турнирной мотивации во встрече с Црвеной Звездой. Сербы же в предыдущем туре вышли из группы. Поэтому обе команды без эмоций проводили поединок. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Црвена Звезда финишировала второй, Слован вылетел из группы, заняв третье место.

Турнирная таблица Лиги Европы