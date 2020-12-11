Лиги Европы: Тоттенхэм одолел Антверпен, ЛАСК совершил камбэк после ошибки Чеберко, шестое подряд фиаско Яремчука и Ко
В четверг, 10 декабря, состоялись матчи последнего тура группового этапа Лиги Европы в квартетах J, K и L. Отчеты о поединках читайте на "Футбол 24"
Лига Европы, 6-й тур
Группа J
Тоттенхэм – Антверпен – 2:0
Голы: Винисиус, 57, Ло Чельсо, 72
Лудогорец – ЛАСК – 1:3
Голы: Мену, 46 – Визингер, 56, Реннер, 62 (пен), Мадсен, 67
Удаление: Сантана, 62
Группа K
Динамо Загреб – ЦСКА – 3:1
Голы: Гвардиол, 28, Оршич, 41, Кастрати, 75 – Бистрович, 76
Вольфсберг – Фейеноорд – 1:0
Гол: Йовельич, 31
Группа L
Хоффенхайм – Гент – 4:1
Голы: Байер, 21, 49, Сков, 26 Крамарич, 64 – Фортуна, 81
Слован Либерец – Црвена Звезда – 0:0
Тоттенхэм и Антверпен гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы, а в матче команды боролись за лидерство в квартете J. Первый тайм прошел под аккомпанемент покоя, но уже во второй 45-минутке "шпоры" вышли вперед. Это Виниус был первым на подборе после шедеврального удара со штрафного. Еще через несколько минут Тоттенхэм удвоил преимущество. Команда Моуринью с первого места выходит из группы, Антверпен – с второго.
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А вот ЛАСК с Лудогорцем уже не имели шансов на еврокубковую весну, однако матч был достаточно интересным. Под занавес первого тайма австрийцы не реализовали пенальти, а болгары сразу после перерыва вышли вперед – в эпизоде не слишком надежно сыграл украинец Евгений Чеберко, для которого это был дебютный поединок. Однако, ЛАСК это не смутило – он трижды поразил ворота Лудогорца в ответ. 3:1 – победа закрепила за командой Чеберко третье место, болгары так и остались с нулем пунктов последними.
Динамо Загреб принимал несчастный ЦСКА Москва. Хорваты уже оформили выход в 1/16 ЛЕ с первого места в группе K, а потому матч был лишь формальностью. Несмотря на это, Динамо уверенно победило благодаря двум мячам в первом тайме и голу во втором. ЦСКА смог поразить ворота соперника лишь раз. Загреб финишировал первым, россияне с тремя пунктами – на дне.
Вольфсберг и Фейеноорд разыгрывали путевку в плей-офф. Нидерландцев устраивала исключительно победу, а поэтому они активно начали. Несмотря на это, Феейнорд пропустил на 35 минуте и до финального свистка не удосужился вырвать положительный для себя результат. Вольфсберг финишировал вторым, Фейеноорд – третий и без евровесны.
Гент приехал в гости к Хоффенхайму и имел возможность одержать победу престижа в текущей кампании ЛЕ. До этого бельгийцы 5 раз подряд проигрывали. Несмотря на это, "буйволы" стали мальчиками для битья – Гент пропустил по два мяча в обоих таймах от Хоффенхайма. Матч со старта начинали Безус и Пластун. Яремчук вышел на замену на 56 минуте, но результативными действиями не отметился. Зато его одноклубник Фортуна все же забил гол престижа. Хоффенхайм завершил групповой этап первым в квартете L, Гент с нулем пунктов и шестью подряд поражениями в ЛЕ – последний.
Слован Либерец не имел турнирной мотивации во встрече с Црвеной Звездой. Сербы же в предыдущем туре вышли из группы. Поэтому обе команды без эмоций проводили поединок. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Црвена Звезда финишировала второй, Слован вылетел из группы, заняв третье место.