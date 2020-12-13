24-річний англієць все ж покине Тоттенхем у зимове трансферне вікно, стверджує The Telegraph.

ПСЖ відновив інтерес до Аллі

За інформацією джерела, Жозе Моурінью хоче залишити в команді на другу частину чемпіонату Гаррі Вінкса, який почав регулярніше грати – 4 матчі в АПЛ та 7 в ЛЄ. Натомість Аллі пропонують залишити команду.

"Шпори" розглядають різні пропозиції – як піврічну оренду, так і повноцінний продаж. Щоправда, боси Тоттенхема все ж надають перевагу останньому варіанту. Останнім часом ЗМІ повідомляють, що ПСЖ відновив інтерес до гравця після провалених перемовин влітку.

Деле Аллі виступає за лондонський клуб з 2015 року. У поточному сезоні в активі півзахисника 8 поєдинків у всіх турнірах, два голи та один асист.

Ліга Європи: Тоттенхем здолав Антверпен, ЛАСК здійснив камбек після помилки Чеберка, шосте поспіль фіаско Яремчука і Ко