Парижане в январе в очередной раз попытаются подписать хавбека "шпор", утверждает Daily Mail.

Моуринью стал тренером месяца в АПЛ – Особенный организовал курьез дня

ПСЖ пытался подписать Алли в предыдущее трансферное окно. Однако, Тоттенхэм отказался отдать его в аренду летом. Теперь французский гранд готов арендовать Алли с правом выкупа за 30 млн евро. В свою очередь лондонцы хотят получить за англичанина, контракт с которым действует до лета 2024-го, 50 млн.

Наставник "шпор" Жозе Моуринью после своего назначения собирался строить команду вокруг Деле Алли, однако впоследствии тот потерял место в основе. В сезоне 2020/21 хавбек провел всего 8 матчей во всех турнирах (2 гола, 1 ассист) и даже не всегда попадает в заявку.

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