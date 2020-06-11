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Алли получил жесткое наказание за шутки о коронавирусе – вингер не поможет Тоттенхэму на рестарте сезона

17:15 22 Читати українською
Алли получил жесткое наказание за шутки о коронавирусе – вингер не поможет Тоттенхэму на рестарте сезона
Деле Алли / Фото The Sun

Футбольная ассоциация Англии (FA) не забыла о февральских выходках звезды Тоттенхэма Деле Алли.

 

FA обязала Деле Алли заплатить штраф 50 тысяч фунтов и дисквалифицировала англичанина на один поединок, сообщает официальный сайт Тоттенхэма.

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Такой приговор 24-летний вингер получил за свои шутки в социальных сетях, которые он публиковал в феврале? насмехаясь над коронавирусом и лицами азиатской внешности.

Свой первый матч после карантина Тоттенхэм проведет 19 июня – к лондонцам приедет Манчестер Юнайтед.

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коронавирус Футбольная ассоциация Англии (FA) Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Деле Алли Деле Алли
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