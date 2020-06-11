Аллі отримав жорстке покарання за жарти про коронавірус – вінгер не допоможе Тоттенхему на рестарті сезону

Футбольна асоціація Англії (FA) не забула про лютневі витівки зірки Тоттенхема Деле Аллі.

FA зобов'язала Деле Аллі заплатити штраф 50 тисяч фунтів та дискваліфікувала англійця на один поєдинок, повідомляє офіційний сайт Тоттенхема.

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Такий вирок 24-річний вінгер отримав за свої жарти в соціальних мережах, які він публікував у лютому, насміхаючись з коронавірусу та осіб азійської зовнішності.

Свій перший матч після карантину Тоттенхем проведе 19 червня – до лондонців завітає Манчестер Юнайтед.

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