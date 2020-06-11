Барселона отстранила Семеду от тренировок – защитник пострадал из-за скандальной вечеринки

Защитник Барселоны Нелсон Семеду уже пожалел, что не остался дома перед рестартом Ла Лиги.

Барселона провела тренировку без участия Нелсона Семеду. Как сообщили на официальном сайте клуба, игрок отстранен за нарушения медицинского протокола Ла Лиги.

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Недавно в сети появилась информация с фотодоказательствами, что 26-летний португалец посетил вечеринку, на которой присутствовали несколько десятков человек.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Семеду провел 21 поединок, в которых отметился тремя ассистами. Напомним, что Барселона официально выйдет из карантина 13 июня матчем против Мальорки.

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