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Барселона отстранила Семеду от тренировок – защитник пострадал из-за скандальной вечеринки

16:42 30 Читати українською
Барселона отстранила Семеду от тренировок – защитник пострадал из-за скандальной вечеринки
Нелсон Семеду / Фото Instagram

Защитник Барселоны Нелсон Семеду уже пожалел, что не остался дома перед рестартом Ла Лиги.

 

Барселона провела тренировку без участия Нелсона Семеду. Как сообщили на официальном сайте клуба, игрок отстранен за нарушения медицинского протокола Ла Лиги.

Семеду посетил вечеринку с десятками друзей – Барселона пообещала отреагировать на такое нарушение карантина

Недавно в сети появилась информация с фотодоказательствами, что 26-летний португалец посетил вечеринку, на которой присутствовали несколько десятков человек.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Семеду провел 21 поединок, в которых отметился тремя ассистами. Напомним, что Барселона официально выйдет из карантина 13 июня матчем против Мальорки.

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Теги
Испания Барселона Барселона коронавирус Нелсон Семеду Нелсон Семеду Мальорка - Барселона
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