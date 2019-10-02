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Аллегри заинтересован в работе с Манчестер Юнайтед

06:00 3 Читати українською
Аллегри заинтересован в работе с Манчестер Юнайтед
Массимилиано Аллегри / Reuters

Бывший наставник туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри хочет продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

52-летний специалист может возглавить Манчестер Юнайтед, утверждает The Guardian.

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Аллегри хочет попробовать свои силы в АПЛ и рассматривает "красных дьяволов" в качестве потенциальных работодателей. Итальянец на посту главного тренера может сменить Уле Гуннара Сульшера, под руководством которого манкунианцы провалили старт чемпионата. Правда, норвежец пока не потерял кредит доверия боссов МЮ, но Аллегри может войти в шорт-лист кандидатов в случае отставки Сульшера.

По информации издания, Массимилиано Аллегри сейчас активно работает над своим английским. Кроме того, топ-тренер посещает матчи ведущих британских команд.

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Теги
Англия Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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