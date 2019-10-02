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Аллегрі зацікавлений у роботі з Манчестер Юнайтед

06:00 191 Читать на русском
Аллегрі зацікавлений у роботі з Манчестер Юнайтед
Массіміліано Аллегрі / Reuters

Колишній керманич туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі хоче продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

52-річний фахівець може очолити Манчестер Юнайтед, стверджує The Guardian.

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Аллегрі хоче спробувати власні сили в АПЛ і розглядає "червоних дияволів" як потенційних роботодавців. Італієць на посаді головного тренера може змінити Уле Гуннара Сульшера, під керівництвом якого манкуніанці провалили старт чемпіонату. Щоправда, норвежець поки не втратив кредит довіри босів МЮ, але Аллегрі може увійти в шорт-лист кандидатів у випадку відставки Сульшера.

За інформацією видання, Массіміліано Аллегрі зараз активно працює над своєю англійською. Крім того, топ-тренер відвідує матчі провідних британських команд.

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Англія Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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