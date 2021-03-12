"Правда ли, что Аллегри может стать главным тренером Шахтера? Проверял я эту информацию, она не соответствует действительности. Переговоров с Аллегри нет, он не рассматривается как кандидат на эту позицию.

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Эта новость достаточно хорошо разошлась, однако логики в ней мало. Аллегри стоит в списке главных претендентов на то, чтобы возглавить клубы как в Италии, так и в Англии. Даже в теории представить, что вдруг итальянец предпочтет переезд в Украину, невозможно", – поделился Денисов в программе Денисов Time.

Напомним, в СМИ появились слухи о якобы начале переговоров руководства Шахтера с Массимилиано Аллегри. Экс-наставник Ювентуса находится без работы с мая 2019 года – до этого он 5 раз подряд приводил "Старую синьору" к золотым медалям серии А, а также брал Скудетто с Миланом в сезоне 2010/11.

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