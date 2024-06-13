Фонсека прокомментировал назначение главным тренером Милана – экс-наставник Шахтера уложился в пару предложений
Паулу Фонсека дал первый комментарий после того, как возглавил Милан.
"Я горжусь тем, что стал новым тренером Милана, и обязуюсь работать, чтобы отдать дань уважения этому клубу и его величественной истории. Мы вместе стремимся достичь успеха и написать новую страницу успехов, которые мы надеемся отпраздновать вместе с нашими необычайными болельщиками", – цитирует Фонсеку Milan News.it.
Милан официально объявил о назначении Фонсеки
Напомним, что Фонсека после окончания контракта с французским Лиллем принял предложение от Милана после того, как "россонери" прекратили сотрудничество с Стефано Пиоли. Контракт Паулу с Миланом рассчитан на три года. Его предыдущий контракт с "догами" подошел к концу этим летом.
Добавим, что Фонсека вывел Лилль в квалификацию Лиги чемпионов на следующий сезон.
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