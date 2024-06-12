Бывший вратарь Динамо, Полесья и ряда других клубов Денис Бойко может оказаться у разбитого корыта из-за своих финансовых прихотей.

Как стало известно Футбол 24, украинский голкипер Денис Бойко зашел в тупик с поиском нового клуба. К его услугам проявили интерес Кривбасс, Александрия, Колос и Карпаты, однако они не готовы утолить его финансовые требования.

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В новом клубе 36-летний вратарь, который сейчас находится в статусе свободного агента, хочет получать 150 тысяч условных единиц сезон. Минимум.

Напомним, Бойко – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру в 2005 году. Находился в структуре киевского клуба до 2014 года (с арендами в киевский ЦСКА, Оболонь, Кривбасс и Днепр). С 2014-го по 2016 гг. выступал за Днепр на полноценной основе. Затем были турецкий Бешикташ, испанская Малага и возвращение в Динамо в 2018 году.

В июле 2023 года присоединился к Полесью, в котором отыграл лишь один сезон (24 матча, 21 пропущенный гол, 8 игр "на ноль"). За сборную Украины провел 7 поединков. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

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