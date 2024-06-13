Как стало известно Футбол 24 от хорошо информированных источников в Испании, Артем Довбик склоняется к трансферу в Атлетико. Мадридский клуб смирился, что переговоры с Жироной – это "игра в долгую", и оперативно закрыть сделку не получится.

"Ясно, что Довбику надо уходить из Жироны": Маркевич выбрал следующий клуб для Пичичи и советует избегать пути Шевченко

Диего Симеоне хотел бы видеть Довбика уже на предсезонном турне в Азии. Однако, это зависит от нескольких факторов, в частности, продолжительности выступлений Артема на Евро. 25 июля "матрасники" должны вылететь в Китай, где запланированы матчи с ПСЖ и Интером. Как бы там ни было, наставник Атлетико желает получить своих новичков к старту чемпионата Испании в середине августа. Приоритетные трансферы – Ле Норман и Довбик.

Клаусула украинца, по нашей информации, составляет 50 млн евро. Однако у Артема, как и у некоторых других игроков команды, может быть вербальная договоренность о скидке для покупателей-участников ЛЧ. По похожей формуле в Байер уже перебрался Алейш Гарсия. Сумма отступных в контракте испанца составляла 20 миллионов, для клубов из ЛЧ – 15. Больше о трансферных перипетиях украинских легионеров в Испании – в свежем выпуске на YouTube-канале Футбол 24.

Жирона готовит сумасшедшее лето с 10 трансферами – 2 новичка уже есть, замена Довбику может стать главной проблемой