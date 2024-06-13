Журналист Ахмед Адала сообщил, что тунисский Сфаксьен получил два предложения по центрбеку – Алаа Граму.

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Первая из них – от Шахтера. Чемпион Украины предложил за 22-летнего защитника сборной Туниса 1,4 млн евро. Также на Грама претендуют российские Крылья Советов, но предложение скромнее – 700 тысяч евро + 50% от следующего трансфера. Клуб еще не решил, отпускать ли игрока.

Отметим, что Алаа Грам является воспитанником Сфаксьена, за который сыграл 98 поединков (5 голов и 1 ассист). Также успел сыграть 3 поединка за сборную Туниса.

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