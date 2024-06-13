В четверг, 13 июня, Дзанетти официально был объявлен новым наставником Вероны. Об этом информирует сайт клуба. Дзанетти пришёл на место Марко Барони, который в прошлом сезоне спас команду в Серии А и ушёл на повышение в Лацио.

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Верона станет для Дзанетти третьим клубом в Серии А в его тренерской карьере. В двух предыдущих клубах 41-летний специалист работал неудачно: он вылетел с Венецией по итогам сезона 2021/22 и был уволен из Эмполи по ходу сезона 2022/23.

В сезоне 2023/24 Паоло тренировал Венецию и вывел её в элитный дивизион. Его команда заняла третье место в регулярном сезоне, после чего добилась успеха в плей-офф.

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