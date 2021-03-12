"Чи правда, що Аллегрі може стати головним тренером Шахтаря? Перевіряв я цю інформацію, вона не відповідає дійсності. Переговорів з Аллегрі немає, він не розглядається як кандидат на цю позицію.

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Ця новина досить добре розійшлася, проте логіки в ній мало. Аллегрі стоїть у списку головних претендентів на те, щоб очолити клуби як в Італії, так і в Англії. Навіть в теорії уявити, що раптом італієць віддасть перевагу переїзду в Україну, неможливо", – поділився Денисов у програмі Денисов Time.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явились чутки про буцімто початок переговорів керівництва Шахтаря з Массіміліано Аллегрі. Екс-наставник Ювентуса перебуває без роботи з травня 2019 року – до цього він 5 разів поспіль приводив "Стару синьйору" до золотих медалей Серії А, а також брав Скудетто з Міланом у сезоні 2010/11.

Аллегрі як ключ до перебудови Шахтаря – чи є шанси побачити екс-тренера Ювентуса в Україні?