Все больше звездных личностей оказываются замешанными в скандале со ставками, который разгорелся в Италии.

Из-за скандала со ставками в Италии уже получил наказание Николо Фаджиоли, которого дисквалифицировали на 7 месяцев. Фигурируют также фамилии Тонали, Дзаньоло и Залевски, но журналист Фабрицио Корона раскрыл фамилию еще одного лудомана.

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В разговоре с Dillingernews Корона сообщил, что наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри был замечен в казино в Монте-карло. Более того – специалист в это время делал ставки на матчи Серии B. "Он много играл. Однажды он выиграл 30 000 евро и отдал 3 000 человеку, который сидел рядом с ним, со словами: "Вот купон". Его друг сыграл за него, и Аллегри отдал ему 3 000 евро, которые стоил купон. Он так много ставил на Серию B в казино, что смотрел ее со своего мобильного телефона".

Напомним, если вина Аллегри будет доказана, то ему грозит дисквалификация до трех лет. Ранее хавбек Ньюкасла Сандро Тонали признался, что ставил на матчи Милана, в которых не играл.

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