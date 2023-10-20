Все більше зіркових осіб виявляються замішаними у скандалі зі ставками, який розгорівся в Італії.

Через скандал зі ставками в Італії вже отримав покарання Ніколо Фаджіолі, якого дискваліфікували на 7 місяців. Фігурують також прізвища Тоналі, Дзаньйоло та Залевскі, але журналіст Фабріціо Корона розкрив прізвище ще одного лудомана.

"Мені погрожували переламати ноги": дискваліфікований гравець Ювентуса шокував боргами на мільйони євро

У розмові з Dillingernews Корона повідомив, що наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі був помічений у казино в Монте-карло. Ба більше – фахівець робив ставки на матчі Серії B. "Він багато грав. Одного разу він виграв 30 000 євро і віддав 3 000 людині, яка сиділа поруч з ним, зі словами: "Ось купон". Його друг зіграв за нього, і Аллегрі віддав йому 3 000 євро, які коштував купон. Він так багато ставив на Серію B в казино, що дивився її зі свого мобільного телефону".

Нагадаємо, якщо провина Аллегрі буде доведена, то йому загрожує трирічна дискваліфікація. Раніше хавбек Ньюкасла Сандро Тоналі зізнався, що ставив на матчі Мілана, в яких не грав.

"Ювентус все знав": журналіст має докази вини гранда у скандалі зі ставками та розкрив справжню причину відходу Бонуччі