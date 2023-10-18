В СМИ появились показания полузащитника Ювентуса Николо Фаджиоли, который был дисквалифицирован на 7 месяцев за нарушение правил ставок.

"Я начал делать ставки, когда находился в молодежной сборной Италии. В результате у меня накопились огромные долги. Худший период был в марте-апреле 2023 года.

Второй неудачник из Ювентуса официально получил длительную дисквалификацию

В игре с Сассуоло я допустил ошибку и был заменен. На скамейке запасных я плакал, потому что думал о своих долгах. Еще когда я играл за Кремонезе, мама посоветовала мне поехать лечиться. Я ездил туда несколько раз и питал иллюзию, что могу обойтись без этого.

Я постоянно ставил на спортивные события, даже когда смотрел телевизор. Первые ставки я делал на теннисные события, а потом на футбол, но никогда не ставил на матчи Кремонезе и Ювентуса. Мне предлагали ставить на количество фолов или желтых карточек, но я отказывался – это противоречит моей этике.

В октябре 2022 года Раду Дрегушин одолжил мне 40 тысяч евро. Я сказал ему, что мне нужно купить часы, а мои счета заблокировала мама. В другой раз я купил в Милане несколько Rolex, чтобы погасить долги. Иногда я отправлял их сам, иногда представители букмекеров сами забирали их у ювелиров.

Около 110 тысяч евро я задолжал одному нелегальному букмекеру, примерно 1,5 миллиона – другому, еще 1,3 миллиона – третьему. 17 тысяч евро я был должен юридическому агентству в провинции Порденоне, около 31 тысяч евро – нелегальному банку в провинции Комо.

В общей сложности мои долги составляют примерно три миллиона евро. Я получал угрозы физической расправы. В частности, мне угрожали переломать ноги. Я думал, что играю в футбол только для того, чтобы вернуть долги", – цитирует Николо Фаджиоли Gazzetta dello Sport.

Игрок Ювентуса и сборной Италии делал ставки на матчи, что запрещено законодательством. Когда эта информация была обнародована, туринская прокуратура начала расследование и доказала вину футболиста. Фаджиоли грозила трехлетняя дисквалификация, но он пошел на сотрудничество со следствием и получил 7 месяцев и штраф.

Напомним, кроме дисквалифицированного 22-летнего Фадижоли, Ювентус потерял и Поля Погба, который провалил допинг-тест и рискует пропустить 2 года.

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