Уже на 2-й минуте Куртуа, вышедший в основе вместо Лунина, спас Реал от навалы Алавеса. А дальше началось избиение середняка. Сначала Беллингем закрутил под дальнюю штангу с острого угла. В середине тайма Винисиус в касание замкнул прострел от Камавинги. А в добавленное время Вальверде сделал счет разгромным.

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Но хозяева не остановились и после перерыва забили еще дважды – Жуниор оформил дубль, а Гюлер пополнил свой голевой багаж четвертым мячом в сезоне. К чести Алавеса, команда пыталась атаковать и заставила Куртуа выдать несколько сейвов, но пробить бельгийца в тот вечер так и не удалось.