"Роналду – экстраординарный игрок и умный футболист. Я разговаривал с ним. Сказал ему, что нас ждет очень важный сезон. На нем будет даже больше ответственности, чем три года назад, когда у нас была более опытная команда.

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В дополнение к тому, что ему нужно проявить свои лучшие качества на поле, я ожидаю выполнения им некоторых обязанностей вне поля, проявлений человеческих качеств", – цитирует Аллегри Di Marzio.

По слухам, напряженные отношения тренера с Роналду стали причиной отставки Аллегри из Юве в 2019-м.

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