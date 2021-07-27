"Роналду – екстраординарний гравець і розумний футболіст. Я розмовляв з ним. Сказав йому, що нас чекає дуже важливий сезон. На ньому буде навіть більше відповідальності, ніж три роки тому, коли у нас була більш досвідчена команда.

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На додаток до того, що йому потрібно проявити свої найкращі якості на полі, я очікую виконання ним деяких обов'язків поза полем, проявів людських якостей", – цитує Аллегрі Di Marzio.

За чутками, напружені відносини тренера з Роналду стали причиною відставки Аллегрі з Юве у 2019-му.

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