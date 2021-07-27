Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри подтвердил, что мог оказаться в Мадриде.

"Я хочу поблагодарить президента Реала Флорентино Переса за то, что он предложил мне присоединиться к мадридскому клубу, но я отказался от этого, потому что люблю Ювентус", – цитирует Аллегри Madrid Zone.

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Руководство "сливочных" после отказа Аллегри договрилось с другим итальянским специалистом – Карло Анчелотти, который в то время возглавлял Эвертон.

Напомним, Ювентус остался без тренера после увольнения Андреа Пирло. В прошлом сезоне Юве сенсационно уступил победу в Серии А Интеру.

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