К списку потенциальных целей мадридцев присоединился Массимилано Аллегри, сообщает Cadena SER.

Реал планирует кадровую чистку состава – позитивный сигнал для Лунина

Реал долго следил за Маурисио Почеттино, но аргентинец уже работает в ПСЖ. Еще одним вариантом является легендарный Рауль, который сейчас тренирует молодежную команду "сливочных" – Кастилью. Впрочем, некоторые члены правления Реала обеспокоены незначительным опытом экс-форварда, поэтому хотели бы доверить команду более статусному специалисту. Аллегри соответствует этим критериям и готов вернуться к работе после 1,5-летней паузы.

Добавим, что после 20 туров Реал идет на третьей строчке Примеры, уступая Барселоне и Атлетико.

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