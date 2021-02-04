До списку потенційних цілей мадридців приєднався Массімілано Аллегрі, повідомляє Cadena SER.

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Реал довго стежив за Маурісіо Почеттіно, але аргентинець вже працює в ПСЖ. Ще одним варіантом є легендарний Рауль, який зараз тренує молодіжну команду "вершкових" – Кастілью. Втім, деякі члени правління Реала стурбовані незначним досвідом екс-форварда, тому хотіли б довірити команду статуснішому фахівцю. Аллегрі відповідає цим критеріям і готовий повернутися до роботи після 1,5-річної паузи.

Додамо, що після 20 турів Реал йде на третій сходинці Прімери, поступаючись Барселоні та Атлетіко.

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