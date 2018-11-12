Аллегрі отримав престижну нагороду й став рекордсменом Італії

Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі визнаний найкращим тренером чемпіонату Італії за результатами голосування колег і отримав нагороду "Золота лава".

51-річний керманич "Старої синьйори" став найкращим серед тренерів Серії А, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Аллегрі отримав 17 голосів, а його наближчі конкуренти – Мауріціо Саррі (екс-Наполі) та Сімоне Індзагі (Лаціо) – по 8. Ця нагорода стала вже четвертою у тренерській кар'єрі Аллегрі. Раніше він вигравав "Золоту лаву" в сезонах 2008/09, 2014/15 і 2016/17.

Тепер Массіміліано Аллегрі став абсолютним рекордсменом за кількістю здобутих нагород. Антоніо Конте та Фабіо Капелло вигравали приз по три рази. Також "Срібну лаву" – приз найкращому тренеру Серії B – отримав Ауреліо Андреацоллі, якого Емполі нещодавно звільнив у день його народження.