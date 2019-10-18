Аллегри отметил важность тренерского штаба для достижения результата

Бывший тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри рассказал, благодаря чему достиг успеха во главе "Старой синьоры".

"Я люблю бросать вызов себе, и когда я прибыл в Ювентус, многие думали, что я провалюсь. Если ты хочешь все делать сам, ты ничего не добьешься. Я не могу быть врачом, физиотерапевтом и тренером по фитнесу, у меня нет этих навыков. Мой принцип всегда заключался в том, чтобы окружать себя умными людьми. Я слушаю больше, чем говорю.

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Даже будучи игроком, я пытался учиться у своих товарищей по команде. Тренер должен создать гармоничную атмосферу для работы, делить обязанности с другими, и решать проблемы вместе", – цитирует Аллегри Przeglad Sportowy.

Напомним, Аллегри называют главным претендентом на пост главного тренера Манчестер Юнайтед.

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