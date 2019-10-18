Аллегрі відзначив важливість тренерського штабу для досягнення результату

Колишній тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі розповів, завдяки чому досягнув успіху на чолі "Старої синьйори".

"Я люблю кидати виклик собі, і коли я прибув до Ювентуса, багато хто думав, що я провалюсь. Якщо ти хочеш все робити сам, ти нічого не досягнеш. Я не можу бути лікарем, фізіотерапевтом і тренером з фітнесу, в мене немає цих навичок. Мій принцип завжди полягав у тому, щоб оточувати себе розумними людьми. Я слухаю більше, ніж говорю.

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Навіть будучи гравцем, я намагався вчитися у своїх товаришів по команді. Тренер повинен створити гармонійну атмосферу для роботи, ділити обов'язки з іншими, і вирішувати проблеми разом", – цитує Аллегрі Przeglad Sportowy.

Нагадаємо, Аллегрі називають головним претендентом на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед.

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