Аллегри отчитал своих подопечных в раздевалке после победы над Фиорентиной (1:0). Как информирует Gazzetta dello Sport, тренер не сделал ничего, чтобы предотвратить эту утечку – его голос из раздевалки был слышен далеко за пределы подтрибунного помещения.

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Аллегри не был доволен тем, что игроки Ювентуса не "закрыли" игру – то есть не забили Фиорентине второй – контрольный – мяч. На послематчевой пресс-конференции тренер "Старой синьоры" выглядел спокойным и заявил, что его команда старается улучшаться каждый день: "Мы сыграли "на ноль" второй матч подряд, это важный прогресс".

Сообщается, что до этого Аллегри неоднократно срывался на своих игроков в раздевалке. Последний раз это случалось после поражения от Лацио в матче 30-го тура Серии А (0:1).

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