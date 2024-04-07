Ювентус подходил к домашке с Фиорентиной, имея за плечами 4-матчевую безвыигрышную в Серии А. Это оказывало давление не только в психологическом плане, а и в турнирном – туринцы приблизились к падению из зоны ЛЧ, ведь отрыв от пятой позиции сократился до четырех очков. Стоит не забывать и о принципиальном характере противостояния с "фиалками", хотя вряд ли современные футболисты (кроме экс-флорентийцев Влаховича и Кьезы) помнят о вражде тифози.

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Как бы там ни было, а Юве была нужна исключительно победа. Подопечные Массимо Аллегри так настроились, что просто смели гостей в первом тайме. "Бьянконери" забили четыре гола до 32-й минуты – впрочем, три из них отменили из-за офсайда. Записать свое имя в протокол бомбардиров могли Маккени, Бремер и Влахович. Интересно, что последний изрядно радовался, когда забил бывшему клубу.

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Впрочем, точный выстрел Гатти на 21-й минуте прошел без нарушения правил. Бремер замкнул подачу с углового, пробив головой в перекладину, а Федерико с нескольких метров сыграл на добивании. 1:0! Это уже четвертый гол Федерико в текущем сезоне Серии А – ни один центрбек в топ-5 лигах Европы не забивал столько.

Вырвавшись вперед, команда Массимо Аллегри прибегла к привычному маневру. "Старая синьора" отошла назад и начала сушить игру, время от времени контратакуя. Голкипер "фиалок" во второй половине первого тайма отдыхал – а у его партнеров ничего не получалось впереди. Гости нанесли всего 4 удара суммарной остротой в 0,09 ожидаемых голов.

К счастью, Ювентус проснулся. Уже через три минуты по-перерыве отличиться мог Кьеза, который прорвался по левому флангу и пробил с левого угла штрафной, однако получилось слишком слабо. На 55-й же прострел Костича в собственные ворота едва не срезал Миленкович – мяч пролетел в сантиметрах от правой штанги! Еще через четыре минуты свежий Йылдыз вырывался один на один, но Кайоде в последний момент догнал и не дал пробить.

Счастье туринской тифозерии длилось недолго. Немножко поатаковав, Ювентус резко выключился. Макс снова начал сушить игру – вот только теперь тактика уже не работала. Фиорентина начала создавать момент за моментом. Так, на 70-й минуте Нико Гонсалес раскрутил Данилу на краю штрафной и нанес мощный удар, но мяч почему-то пролетел параллельно воротам.

Еще через четыре Нико решился на обводящий удар с правого угла штрафной площадки. На этот раз сфера полетела идеальной в дальнюю девятку, однако Щенсны кончиками пальцев прервал ее в перекладину! На 84-й же герой мог стать антигероем, выбив прострел вдоль линии вратарской прямо в ноги Бельтрану – впрочем, Фран с 7-8 метров попал в партнера по команде!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Ювентуса. Туринцы прервали 4-матчевую безвыигрышную серию, набрали 62 очка и оторвались от пятой позиции на семь зачетных баллов. Фиорентина же держится десятой с 43 зачетными баллами в активе.

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