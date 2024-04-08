Аллегрі відчитав своїх підопічних у роздягальні після перемоги над Фіорентиною (1:0). Як інформує Gazzetta dello Sport, тренер не зробив нічого, щоб запобігти цьому витоку – його голос із роздягальні було чути далеко за межі підтрибунного приміщення.

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Аллегрі не був задоволений тим, що гравці Ювентуса не "закрили" гру – тобто не забили Фіорентині другий – контрольний – м'яч. На післяматчевій прес-конференції тренер "Старої синьйори" виглядав спокійним і заявив, що його команда намагається поліпшуватися щодня: "Ми зіграли "на нуль" другий матч поспіль, це важливий прогрес".

Повідомляється, що до цього Аллегрі неодноразово зривався на своїх гравців у роздягальні. Востаннє це траплялося після поразки від Лаціо в матчі 30-го туру Серії А (0:1).

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