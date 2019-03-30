Аллегри – о потенциале Кина: Правильно иметь амбиции, когда вы тренируетесь в окружении чемпионов

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче 29-го тура Серии А над Эмполи (1:0).

"Эмполи сопротивлялся в первом тайме, мы не могли справиться с их формой. Мы изменили некоторые вещи и отлично провели второй тайм, не позволив им пробить по воротам. Соперник был очень агрессивным в начале встречи. Мы вытерпели и подождали, пока их активность снизится, а затем повысили наш темп, как увеличивает обороты двигатель автомобиля.

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После перерыва на матчи сборных всегда бывает непросто. Хорошо, что мы выиграли с минимальным счетом. Это еще один шаг вперед. Ювентусу нужно провести 7 матчей за 20 дней. К счастью, некоторые игроки близки к восстановлению, они смогут помочь нам.

Мойзе Кин? Правильно иметь амбиции, когда вы тренируетесь в окружении чемпионов. Ему нужно быть профессионалом и быть готовым усердно работать и совершенствоваться каждый день.

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У него есть способности, чтобы стать отличным игроком, но так же, как и у многих ребят, которые сбились с пути в его годы", – Аллегри пресс-служба Ювентуса.