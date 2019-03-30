Аллегрі – про потенціал Кіна: Правильно мати амбіції, коли ви тренуєтеся в оточенні чемпіонів

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував перемогу в матчі 29-го туру Серії А над Емполі (1:0).

"Емполі чинив опір в першому таймі, ми не могли впоратися з їх формою. Ми змінили деякі речі і відмінно провели другий тайм, не дозволивши їм пробити по воротах. Суперник був дуже агресивним на початку зустрічі. Ми стерпіли і почекали, поки їх активність знизиться, а потім підвищили наш темп, як збільшує обороти двигун автомобіля.

Ювентус завдяки голу Кіна вирвав перемогу над Емполі: 29-й тур Серії А, матчі суботи

Після перерви на матчі збірних завжди буває непросто. Добре, що ми виграли з мінімальним рахунком. Це ще один крок вперед. Ювентусу потрібно провести 7 матчів за 20 днів. На щастя, деякі гравці близькі до відновлення, вони зможуть допомогти нам.

Мойзе Кін? Правильно мати амбіції, коли ви тренуєтеся в оточенні чемпіонів. Йому потрібно бути професіоналом і бути готовим ретельно працювати і вдосконалюватися кожен день.

Ювентус планує продовжити контракт із Кіном

У нього є здібності, щоб стати відмінним гравцем, але так само, як і у багатьох хлопців, які збилися зі шляху в його роки", – Аллегрі прес-служба Ювентуса.