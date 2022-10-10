Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри продолжит работать с туринской командой минимум до конца 2022 года, сообщает La Gazzetta dello Sport. Боссы "бьянконери" не станут увольнять Аллегри раньше этого срока из-за высокой компенсации, которая полагается тренеру.

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В то же время сообщается, что руководство "старой синьоры" согласно с тем, что некоторые игроки Ювентуса играют не на своём уровне, и что тренер в этом не виноват.

Напомним, что в чемпионате Италии Ювентус занимает восьмое место после 9 сыгранных туров. Команда отстаёт от лидера Наполи на десять очков.

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