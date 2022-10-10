Аллегрі не буде звільнено з Ювентуса до кінця 2022 року через високу компенсацію
Массіміліано Аллегрі збереже свою посаду попри провальні результати своєї команди.
Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі продовжить працювати з туринською командою мінімум до кінця 2022 року, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Боси "б'янконері" не звільнятимуть Аллегрі раніше цього терміну через високу компенсацію, яку отримає тренер в разі свого звільнення.
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Водночас повідомляється, що керівництво "старої синьйори" погоджується з тим, що деякі гравці Ювентуса грають не на своєму рівні, і що тренер у цьому не винен.
Нагадаємо, що у чемпіонаті Італії Ювентус посідає восьме місце після 9 зіграних турів. Команда відстає від лідера Наполі на десять очок.
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