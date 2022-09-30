Массимилиано Аллегри подал в суд на свою бывшую жену Клаудию Уги за растрату и нарушение семейных обязательств.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри обвинил бывшую жену в использовании части денег, предназначенных для их 11-летнего сына, в её собственных интересах. В связи с этим тренер Ювентуса решил подать на Клаудию Уги в суд за растрату и нарушение семейных обязательств, информирует La Stampa.

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Вчера прокурор Давиде Претти попросил приговорить бывшую жену Аллегри к одному году и двум месяцам лишения свободы.

Еще в 2017 году Аллегри согласилась платить Уги 10 000 евро в месяц на содержание своего сына, но часть этих денег якобы использовалась для оплаты университетских расходов дочери Клаудии Уги.

В январе 2021 года тренер Ювентуса просил снизить алименты до 5000 евро в месяц, но суд отклонил это предложение.

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