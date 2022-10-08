Удивить – стартовый план для обоих

Милан переживает один из крупнейших кадровых кризисов за последние несколько лет. Неделю назад Стефано Пиоли говорил, что у него нет достаточно времени, чтобы менять тактический рисунок. Однако матчи с Эмполи и особенно с Челси показали, что механизмы "россонери" перестают работать, если просто вместо лидеров выйдут дублеры. В Лондоне чемпионы Италии проиграли разгромно, без каких-либо шансов. На очередной матч против топ-соперника Пиоли таки пришлось прибегнуть к экспериментам.

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Возвращение Тео из лазарета не очень улучшило ситуацию, ведь главная проблема обороны Милана притаилась на противоположном фланге. Калабрия и Флоренци вылетели надолго. Дест пока шансами пользуется провально. С такой игрой американец может даже не мечтать, что пункт о выкупе его контракта у Барселоны активируют. Следовательно, на правый край пришлось сместиться Калюлю. Пару Томори в центре защиты составил Габбия, который до этого в нынешнем сезоне провел лишь 35 минут. Главные же сюрпризы Пиоли подготовил выше. Милан вышел с тремя опорниками, а на правый фланг атаки отправился Браим Диас. Стартовый план "россонери" оказался максимально осторожным.

У Массимилиано Аллегри также хватало проблем. Погба и Кьеза до сих пор лечатся, Ди Мария, великолепно посреди недели проявивший себя в Лиге чемпионов, был вынужден отсидеть дисквалификацию. Также в лазарете оказался один из любимцев наставника туринцев – Де Шильйо. Следовательно, Ювентус лишь в третий раз в этой кампании со старта вышел с тремя центрбеками (с возможностью без замен перестроиться на схему с двумя). Правда, впервые Костичу не пришлось закрывать весь левый фланг. Эту миссию получил Алекс Сандро. А вот серб вновь дополнил атакующий трезубец с Влаховичем и Миликом. В предыдущем туре Серии А это трио устроило разгром Болонье. Сегодня предстояло доказать свой класс на фоне более статусного соперника.

Юве боится, Милан наказывает

Если хозяева Сан-Сиро отказались от инициативы вынужденно, то Ювентус сделал это сознательно. Со старта матча Ювентус забрал мяч под свой контроль, но не спешил рисковать. После потерь туринцы компактно располагались на своей половине. Опасность у ворот Тетерушану возникала исключительно после контратак. И то лишь в первые минут 15. Именно столько времени Милан присматривался к оппоненту и оценивал на его фоне собственные силы. Поняв, что это далеко не Челси, "россонери" начали играть в свой футбол. Аллегри даже против обескровленного оппонента побоялся сыграть смело.

Милан – одна из лучших команд Серии А по интенсивности прессинга. Без пяти ключевых игроков использовать этот элемент на полную не удавалось, но даже эконом-режим часто загонял "бьянконери" в тупик. Даже повышенное внимание к Леау переставало давать плоды. Именно португалец мог открывать счет в матче. После подачи с углового мяч скользнул по голове Калюлю и прилетел к Рафе. Тому было неудобно, но он смог направить мяч в сторону ворот – штанга. Еще через 10 минут Влахович локтем прервал выстрел Леау в ближний угол. Арбитры в этом эпизоде пенальти не увидели.

Хозяева почувствовали уязвимость соперника. Леау начал все чаще находить щели в массированной обороне, еще разок попал в штангу. Милан все смелее начал накрывать Юве в середине поля. Как следствие – выигранные ключевые перехваты и подборы. Для туринцев было бы счастьем уйти на перерыв при ничейном счете, но фортуна сегодня была не на их стороне. Уже в компенсированное время Леау заработал очередной угловой. После подачи Бонуччи выбил на Жиру. Оливье эффектно пробил, но попал в Томори. И уже Фикайо мощно вогнал мяч в сетку. Для англичанина это второй мяч в Серии А. Оба он забил Ювентусу.

Холодный душ

Стоит отдать должное Аллегри – он отреагировал на полностью проигранный центр поля. После перерыва вместо Куадрадо появился Маккени. Ювентус вновь начал тайм активнее, но на этот раз запала хватило где-то на минуту, буквально на одну опасную атаку. Дальше снова Леау, снова Милан! Но героем стал Диас. Влахович бездумно обрезал, Браим перехватил и помчался вперед. На пути к воротам миниатюрный испанец легко разобрался с Бонуччи, пробросил мимо Милика и прошил голкипера. Роскошный гол! Диас снял с себя футболку и показал ее трибунам – в стиле Месси. Думаю, Лео после такого забитого мяча не обидится.

Таким образом Милан получил максимально комфортные условия, ведь Ювентус под руководством Массимилиано Аллегри патологически не умеет переламывать ход матча. Ряд замен от обоих тренеров окончательно свел на нет стартовые тактические планы. Теперь все зависело от игроков, от их мастерства. Нельзя сказать, что класс футболистов Ювентуса ниже. Скорее наоборот. Однако у миланцев есть огромное преимущество – уверенность в том, что они делают. Там, где гости не успевают добежать и обрезаются, "россонери" дорабатывают и выигрывают микродуэли. Щенсны приходилось работать в поте лица, а Тетерушану почти не касался мяча.

Прогнозируемо Ювентусу не хватило 40 минут игрового времени, чтобы избежать поражения. Туринцы даже один мяч забить не смогли. Хотя шанс был – после классного удара Кина мяч пролетел над перекладиной. У противоположных ворот невероятный шанс устроить разгром упустил Ориги – в очередной раз блестящую реакцию продемонстрировал Щенсны. В компенсированное время команды больше толкались и нервничали, чем играли в футбол. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Милана. Стефано Пиоли впервые в тренерской карьере обыграл Массимилано Аллегри. "Россонери" вновь догнали Аталанту и Удинезе на вершине таблицы. Ювентус пока остается восьмым.