Фиаско Мюнхена в видеообзоре матча Айнтрахт – Бавария – 5:1

Айнтрахт сенсационно уничтожил Баварию в рамках 10-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Айнтрахт – Бавария.

Бавария была уничтожена Айнтрахтом. Уже на 9 минуте Боатенг увидел перед собой красную карточку после фола последней надежды. Счет открыл Костич, а чуть позже отличился Соу. Левандовски до перерыва один мяч отыграл, но во второй половине франкфуртцы добили Баварию благодаря голам Абрахама, Хинтеррегера и Пасиенсиа.

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Таким образом, Айнтрахт набрал 17 очков и поднялся на 6 место и приблизился к Баварии, которая с 18 пунктами расположилась на 4 строчке.

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