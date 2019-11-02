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Фиаско Мюнхена в видеообзоре матча Айнтрахт – Бавария – 5:1

21:15 90 Читати українською
Фиаско Мюнхена в видеообзоре матча Айнтрахт – Бавария – 5:1
Айнтрахт – Бавария – 5:1 – видео голов и обзор матча / соцсети

Айнтрахт сенсационно уничтожил Баварию в рамках 10-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Айнтрахт – Бавария.

25’ Филип Костич
33’ Джибриль Соу
49’ Давид Абрахам
61’ Мартин Хинтереггер
85’ Гонсало Пасиенсия
 
Жером Боатенг 9’
Роберт Левандовски 37’
9’ Жером Боатенг
25’ Филип Костич
33’ Джибриль Соу
37’ Роберт Левандовски
49’ Давид Абрахам
61’ Мартин Хинтереггер
85’ Гонсало Пасиенсия

Бавария была уничтожена Айнтрахтом. Уже на 9 минуте Боатенг увидел перед собой красную карточку после фола последней надежды. Счет открыл Костич, а чуть позже отличился Соу. Левандовски до перерыва один мяч отыграл, но во второй половине франкфуртцы добили Баварию благодаря голам Абрахама, Хинтеррегера и Пасиенсиа.

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Таким образом, Айнтрахт набрал 17 очков и поднялся на 6 место и приблизился к Баварии, которая с 18 пунктами расположилась на 4 строчке.

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