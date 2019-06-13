Аллегри заявил, что берет отпуск на один год

Бывший тренер Ювентуса Массимилано Аллегри решил отдохнуть от футбола.

Итальянец сообщил, что отказывается от тренерской деятельности на ближайший год.

"Я собираюсь взять паузу на год, чтобы перезарядиться, снова взять под контроль личную жизнь, заново почувствовать после многих лет любовь моей семьи, детей и друзей.

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Последние 16 лет я чувствовал себя как в блендере. Приходится отнимать время, которое обычно проводишь с семьей и друзьями. Я использую этот год, чтобы подзарядиться перед следующим сезоном", – сказал Аллегри в комментарии Football Italia.

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Напомним, Макс покинул Ювентус в прошлом месяце после очередного чемпионства в Серии А.