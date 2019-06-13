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Аллегри заявил, что берет отпуск на один год

22:15 49 Читати українською
Аллегри заявил, что берет отпуск на один год
Массимилано Аллегри / Reuters

Бывший тренер Ювентуса Массимилано Аллегри решил отдохнуть от футбола.

Итальянец сообщил, что отказывается от тренерской деятельности на ближайший год.

"Я собираюсь взять паузу на год, чтобы перезарядиться, снова взять под контроль личную жизнь, заново почувствовать после многих лет любовь моей семьи, детей и друзей.

Челси не хочет назначать Аллегри на замену Сарри – странный аргумент

Последние 16 лет я чувствовал себя как в блендере. Приходится отнимать время, которое обычно проводишь с семьей и друзьями. Я использую этот год, чтобы подзарядиться перед следующим сезоном", – сказал Аллегри в комментарии Football Italia.

Ювентус сделал интересное предложение Челси по Сарри – туринцы готовы отдать своего игрока за тренера

Напомним, Макс покинул Ювентус в прошлом месяце после очередного чемпионства в Серии А.

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Италия Ювентус Ювентус Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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