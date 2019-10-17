Манджукич согласился на переход в Милан – хорват ранее согласовал контракт с Манчестер Юнайтед

Нападающий Ювентуса Марио Манджукич получил неожиданный вариант продолжения карьеры.

Марио Манджукич неожиданно согласился на трансфер в Милан, информирует Il Giornale.

Манчестер Юнайтед согласовал трансфер Манджукича – хорват переедет в АПЛ в январе

По информации издания, "россонери" убеждены в переходе хорватского нападающего, несмотря на его устную договоренность с Манчестер Юнайтед. Добавляется, что Милан рассчитывает на подписание опытного форварда, ведь сейчас является одной из худших команд Серии А по забитым голам.

Напомним, хорват перешел в Ювентус из Атлетико в 2015 году, и с тех пор провел 162 матча за туринцев, забив 44 гола и отдав 24 ассиста.

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