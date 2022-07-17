Бавария сделала Ювентусу очередное улучшенное предложение по де Лигту – 70 миллионов евро сразу и еще 10 млн в виде бонусов. Туринцев такая сумма устроила, стороны договорились о трансфере, сообщает Bild.

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Ювентус отклонил два предыдущих предложения из Мюнхена. Бавария сначала давала 45+10, а затем 60+10. Этого было мало для "бьянконери". В конце концов чемпионы Германии повторят свой трансферный рекорд – за 80 миллионов "ротен" покупали Лукаса Эрнандеса.

Де Лигт подпишет с Баварией контракт на пять лет. Зарплата давно согласована. Нидерландец хотел переехать в Мюнхен, ведь его привлекает атакующий стиль команды Нагельсманна, в то время как Ювентус уже несколько лет играет в бледный футбол.

Ювентус купил де Лигта три года назад из Аякса за 85 миллионов евро. У центрбека был контракт со "Старой Синьорой" еще на два сезона. В прошлом чемпионате Маттейс провел 31 матч и забил 3 гола.

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