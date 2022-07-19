28-річний новачок дортмундської Борусії – Себастьєн Аллє – покинув тренувальний табір команд через біль і повернувся в розташування клубу. Під час обстеження виявили пухлину яєчка, повідомляє офіційний сайт "джмелів"

Спортивний директор Борусії Д пояснив мотиви підписання Аллє

"Сьогоднішня новина стала шоком для Себастьєна Аллє і для всіх нас. Вся родина BVB бажає, щоб Себастьєн якомога швидше одужав і щоб ми знову могли його обійняти. Ми зробимо все, що в наших силах, аби забезпечити йому найкраще лікування", – заявив Себастьян Кель, спортивний директор Борусії.

Для дортмундців ця новина стала важким ударом і з кадрової точки зору. Івуарійського форварда підписали лишень 6 липня на заміну Ерлінгу Холанду, витративши 31 мільйон євро. Минулого сезону він став найкращим нападником нідерландської Ередивізі, забивши 21 гол, а також третім бомбардиром Ліги чемпіонів, поступившись тільки Бензема та Лєвандовскі.

Ювентус прийняв третю пропозицію Баварії за де Лігта – Мюнхен повторює трансферний рекорд