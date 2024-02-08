КАН-2023, 1/2 финала

Кот-д'Ивуар – ДРК – 1:0

Гол: Алле, 65

Кот-д'Ивуар чудом дополз до полуфинала. Еще после разгрома от Экваториальной Гвинеи на групповом этапе хозяева КАН оказались на грани вылета. Далее команда чудом спаслась на последних минутах против Сенегала и Мали. В 1/4 финала подвиг удалось сотворить даже в меньшинстве.

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Сегодня "слоны" также начали с ошибок в обороне. Элиа и Бакамбу забили быстрый гол, но сделали это из офсайда. Висса оказался один на один с голкипером, однако также бил из положения вне игры. Ивуарийцы рискованно защищались, а ДР Конго искала подходы к воротам.

Атакующая игра Кот-д'Ивуара выглядела убедительнее. Свои шансы имели Кессье и Адингра, несколько раз из хороших позиций неточно пробил Алле. В конце концов именно он стал героем поединка. Форвард Боруссии ударом от газона послал мяч под перекладину – голкипер ДРК не справился с удивительной траекторией.

Конголезцы старались спасти матч, но все усилия были тщетными. Бамба выходом на голкипера мог снять все вопросы еще до финального свистка, однако тот упущенный шанс ни на что не повлиял. Кот-д'Ивуар победил и вышел в финал КАН-2023, где 11 февраля сыграет против Нигерии.