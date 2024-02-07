КАН-2023, 1/2 фіналу

Кот-д'Івуар – ДРК – 1:0

Гол: Аллє, 65

Кот-д'Івуар дивом доповз до півфіналу. Ще після розгрому від Екваторіальної Гвінеї на груповому етапі господарі КАН опинилися на межі вильоту. Далі команда дивом врятувалася на останніх хвилинах проти Сенегалу та Малі. В 1/4 фіналу подвиг вдалося створити навіть у меншості.

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Сьогодні "слони" також розпочали з помилок в обороні. Еліа та Бакамбу забили швидкий гол, але зробили це ж офсайда. Вісса опинився сам на сам з голкіпером, однак також бив з положення поза грою. Івуарійці ризиковано захищалися, а ДР Конго шукала підходи до воріт.

Атакувальна гра Кот-д'Івуару виглядала переконливіше. Свої шанси мали Кессьє та Адінгра, кілька разів з хороших позицій неточно пробив Аллє. Зрештою саме він став героєм поєдинку. Форвард Борусії ударом від газону послав м'яч під поперечину – голкіпер ДРК не впорався з дивовижною траєкторією.

Конголезці старалися врятувати матч, але всі зусилля були марними. Бамба виходом на голкіпера міг зняти всі питання ще до фінального свистка, однак той змарнований шанс ні на що не вплинув. Кот-д'Івуар переміг і вийшов у фінал КАН-2023, де 11 лютого зіграє проти Нігерії.