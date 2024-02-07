КАН-2023, 1/2 финала

Нигерия – ЮАР – 1:1 (по пенальти – 4:2)

Голы: Троост-Эконг, 67 (пен) – Мокоена, 90 (пен)

Удаления: Кекана, 116 (П)

В полуфинале встретились две лучшие обороны КАН. Нигерия за весь турнир пропустила лишь один гол, а Южная Африка – два. Да и то в первом туре. Нигерийцы отличаются очень организованной работой без мяча. Представители ЮАР делают ставку на сыгранность (8 игроков Мамелоди Сандаунз в старте) и мастерство голкипера.

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Неудивительно, что в дуэли таких команд голы прилетали только с пенальти. Осимхен затащил мяч в чужую штрафную и нашел фол, а Троост-Эконг реализовал 11-метровый. Вратарь ЮАР показал себя гением пенальти в четвертьфинале, но сегодня спасти "Бафана Бафана" не сумел.

В целом было минимум остроты. Команды старались играть на своих лидеров. Виктор Осимхен цеплялся за мяч, Перси Тау выходил на ударные позиции. Однако голами долгое время не пахло. Южная Африка пошла в атаку большими силами, но Нигерия даже лучше отвечала контратаками.

Концовка встречи превратилась в сумасшествие. Нигерийцы организовали классный контрвыпад с голом Осимхена и уже праздновали выход в финал. Судьи тем временем проверили VAR и увидели фол в начале атаки... в штрафной Нигерии. Вместо гола в чужие ворота "Суперорлы" получили пенальти в свои. Мокоена перевел игру в овертайм.

ЮАР на кураже полетела вырывать победу. Нигерийская оборона впервые на турнире посыпалась, дав шансы Макгопи и Мудау – оба чудом не забили. Овертаймы прошли без голов. В ключевом эпизоде Кекана ценой красной карточки не пустил Моффи один на один с вратарем.

Все решилось в серии пенальти. Фаворитом "лотереи" была Южная Африка, ведь вратарь Уильямс потянул четыре удара против Кабо-Верде. На сегодня магии не хватило. Нигерийцы прекрасно выполняли пенальти (только один промах), а футболисты ЮАР ошибались. Нигерия вышла в финал КАН-2023, который состоится 11 февраля.